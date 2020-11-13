В Україні за минулу добу підтвердили 11 787 нових випадків інфікування коронавірусом. Це новий антирекорд.
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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.
Зокрема, за останню доу захворіли 388 дітей та 555 медпрацівників.
З початку пандемії заразилися 512 652 людини. З них 9 317 (+172) - померли, 233 849 (+6 155) - одужали. Активними хворими залишаються 278 803 людини.
Попередній актирекорд за кількістю нових випадків було виявлено 12 листопада - тоді за добу заразилися 11 057 осіб.
За добу проведено 73 398 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 46 813, методом ІФА - 26 585.
Найбільше заражень зафіксували в Києві (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях.
Коронавірус в Україні: що відомо
- Головний санлікар Віктор Ляшко повідомив, що Україна отримає близько 8,5 млн доз вакцини від коронавірусу.
- Від завтра, 14 листопада, в Україні набуває чинності карантин вихідного дня.
- У Верховній раді назвали умови запровадження в Україні повного локдауну.
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