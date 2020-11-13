Таким чином в Україні 13 листопада кількість інфікованих коронавірусом піднялася до 512 652 осіб.

В Україні за минулу добу підтвердили 11 787 нових випадків інфікування коронавірусом. Це новий антирекорд.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

Зокрема, за останню доу захворіли 388 дітей та 555 медпрацівників.

З початку пандемії заразилися 512 652 людини. З них 9 317 (+172) - померли, 233 849 (+6 155) - одужали. Активними хворими залишаються 278 803 людини.

Попередній актирекорд за кількістю нових випадків було виявлено 12 листопада - тоді за добу заразилися 11 057 осіб.

За добу проведено 73 398 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 46 813, методом ІФА - 26 585.

Найбільше заражень зафіксували в Києві (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях.

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Автор: Вікторія Гордієнко