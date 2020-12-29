Порушення сну, дратівливість або депресія – стани, характерні для постковідного синдрому, з якими допоможе впоратися психоневролог.

Коронавірус вражає не тільки легені, але і судини, серце, нирки, нервову систему, тому після перенесеної хвороби може виникнути необхідність звернутися до профільних фахівців.

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Лікар рекомендує в разі тахікардії, підвищення артеріального тиску, тривалої субфібрильної температури звернутися до кардіолога. Для корекції даного стану можуть знадобитися такі діагностичні методи, як ЕКГ, УЗД серця або використання спеціального приладу для моніторингу серцевого ритму.

Якщо з'явилися болі в нижніх кінцівках, а під час хвороби був підвищений Д-димер, може знадобитися консультація флеболога. Для з'ясування проблеми може бути призначена ангіографія судин.

Порушення сну, дратівливість або депресія – стани, характерні для постковідного синдрому, з якими допоможе впоратися психоневролог.

Коронавірус: важливо знати кожному

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Автор: УНІАН