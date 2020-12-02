Зараз від МОЗ чекають розширений аналіз карантину вихідного дня.

Кабінет міністрів України очікує від Міністерства охорони здоров'я розширений аналіз карантину вихідного дня, який сьогодні вирішили не продовжувати. При цьому дати можливого введення локдауну поки немає.

Про це заявив міністр Кабміну Олег Немчінов в ефірі каналу "Україна 24".

"Поки ми бачимо тільки статистику, яка озвучується щодня ... Але ми чекаємо і прогнозів ... Тобто, падіння, яке було протягом трьох тижнів по захворюваності, фактично плато, на яке ми вийшли. Тому зараз треба отримати підтвердження, наскільки воно може бути позитивним", - сказав представник Кабміну.

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Він додав, що у разі введення додаткових обмежень мова не йтиме про зупинку міжміського та міжнародного сполучення. При цьому сфери торгівлі та креативної індустрії можуть зіткнутися з більш жорсткими заходами.

Локдаун і карантин в Україні: що відомо

11 листопада Кабінет міністрів прийняв рішення про відмову від адаптивного карантину та введення карантину вихідного дня. Зокрема, у вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, була заборонена діяльність закладів харчування, торгових центрів, культурних закладів, спортзалів, фітнес-центрів, закладів розміщення, у тому числі готелів (крім тих, що виконують соціальні функції). З 10:00 до 12:00 - пріоритетні години для обслуговування пенсіонерів. Карантин вихідного дня діяв до 30 Листопада.

Сьогодні Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів не буде продовжувати дію карантину вихідного дня, водночас на території всієї країни діятимуть обмеження помаранчевої зони.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко пропонує запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят, і відмовитися на Різдво і Новий рік від масових заходів.

25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів готується до можливого введення жорсткого карантину під час зимових свят.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення в Україні повного локдауну на 3-4 тижні якомога швидше.

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Автор: Юрій Годован