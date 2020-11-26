Міністр також нагадав, коли закінчуються обмеження карантину вихідного дня.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в разі введення в Україні повного локдауну громадськість буде повідомлена про нього заздалегідь.

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Таку заяву він зробив в ефірі каналу «112 Україна».

"Я думаю, за тиждень, за 10 днів це точно треба робити. Принаймні ми, як МОЗ, в змозі будемо це зробити. Так само як про карантин вихідного дня, до впровадження його на засіданні уряду в середу за тиждень до цього ми почали говорити, що у нас є така ініціатива і що ми хочемо її впровадити, з чим це пов'язано і що ми хочемо зробити", - зазначив міністр.

Степанов також нагадав, що згідно з постановою Кабміну про введення на території України карантину вихідного дня, вихідні 28-29 листопада - останні дні, коли діють карантинні обмеження.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила постанову про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів з метою належної підготовки до такого посилення. Уряд зобов'язали за 7 днів до початку дії карантинних заборон інформувати про це суспільство.

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Автор: Дмитро Захаров