Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в разі введення в Україні повного локдауну громадськість буде повідомлена про нього заздалегідь.
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Таку заяву він зробив в ефірі каналу «112 Україна».
"Я думаю, за тиждень, за 10 днів це точно треба робити. Принаймні ми, як МОЗ, в змозі будемо це зробити. Так само як про карантин вихідного дня, до впровадження його на засіданні уряду в середу за тиждень до цього ми почали говорити, що у нас є така ініціатива і що ми хочемо її впровадити, з чим це пов'язано і що ми хочемо зробити", - зазначив міністр.
Степанов також нагадав, що згідно з постановою Кабміну про введення на території України карантину вихідного дня, вихідні 28-29 листопада - останні дні, коли діють карантинні обмеження.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила постанову про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів з метою належної підготовки до такого посилення. Уряд зобов'язали за 7 днів до початку дії карантинних заборон інформувати про це суспільство.
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Чи буде локдаун в Україні
- В Україні зафіксовано "рекордну" добову кількість нових інфікованих коронавірусом - понад 15 тисяч осіб.
- Аваков заявив про необхідність ввести в країні радикальний локдаун на три-чотири тижні. За його словами, жорсткі заходи потрібно вводити якомога швидше.
- Головний позаштатний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська вважає, що для ефективного результату локдаун в Україні необхідно вводити мінімум на три тижні. Вона додала, що система охорони здоров'я України вже тріщить, хоча поки і витримує навантаження.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд готується до введення локдауну на новорічні свята.
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