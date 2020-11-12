Доктор медичних наук Ольга Голубовська вважає, що пік поширення коронавірусу в Україні триватиме протягом листопада та грудня.

Вакцина від COVID-19 стане доступною для населення не раніше кінця 2021 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Одесі заявила Ольга Голубовська - завкафедрою інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. Богомольця (Київ), доктор медичних наук, професор, член медичної ради при МОЗ України та робочої групи з розробки протоколів надання медичної допомоги хворим на COVID-19.

«Я думаю, що реально, в доступі такому достатньо широкому, вона (вакцина - УНІАН) буде не раніше ніж наприкінці 2021 року», - сказала вона.

За словами Голубовської, 18 років тому в світі був «перший тяжкий коронавірусний синдром».

Зокрема, йдеться про SARS-CоV - Betacoronavirus B - збудника тяжкого гострого респіраторного синдрому, перший випадок захворювання на який було зареєстровано в 2002 році.

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«Тоді смертність була набагато вища, ніж при цьому коронавірусі (SARS-CoV-2 - УНІАН), досягала 20%. Але захворювання обмежилось лише Китаєм та Південною Кореєю. Було винайдено вакцину, й були дуже тяжкі ускладнення, зокрема й на тлі вакцинації. Однак, оскільки захворювання через два роки зникло, розробки, ясна річ, припинились», - сказала Голубовська.

За її словами, в світі зараз різні виробники перейшли вже до третьої фази випробувань близько 50 вакцин від коронавірусу. Наскільки вони будуть безпечні, покажуть клінічні дослідження.

Голубовська підкреслила, що в Україні, оскільки в минулому був великий досвід виробництва різних вакцин, повинні розробляти власні вакцини. Виробництво вітчизняних вакцин - важлива складова національної біобезпеки.

Говорячи про те, як довго триватиме в Україні поширення COVID-19, вона акцентувала на тому, що країна зараз перебуває на піку найважчого сезону.

«Думаю, що це триватиме листопад-грудень. Дуже оптимістичні прогнози, що в січні може трошки вже ослабнути, а взагалі я всім кажу - давайте доживемо хоча б до квітня», - сказала вона.

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Вакцина проти коронавірусу для українців

Сьогодні, 12 жовтня, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна співпрацює з іншими країнами в рамках Глобального механізму щодо забезпечення доступності вакцин проти COVID-19 СOVAX.

Це забезпечить поставку в Україну вакцини проти коронавірусної хвороби в разі її реєстрації з доведеною безпечністю та ефективністю. Україна повинна отримати 20% вакцин від загальної чисельності населення. Йдеться про максимум 8,5 млн доз.

Рішення про дату та поставки в Україну вакцини від COVID-19 після її реєстрації ухвалять 19 листопада.

Крім того, 22 жовтня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що держава в повному обсязі профінансує виготовлення української вакцини від COVID-19, для цього необхідно близько 100-150 млн грн. За його словами, українська вакцина від COVID-19 може бути готова приблизно через рік.

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Автор: Лариса Козова