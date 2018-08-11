Жахлива ДТП під Запоріжжям: в лікарні померла семирічна дитина

В даний час у реанімації перебувають троє пасажирів мікроавтобусу, дітей серед них немає.

Кількість жертв смертельної аварії в Запоріжжі зросла до семи. У лікарні під час операції померла дитина 2011 року народження.

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Як повідомляє "5 канал", п'ятеро дорослих залишаються під наглядом медиків. З них троє – в реанімації, двоє у відділені інтенсивної терапії. Ще чотирьох людей оглянули та відпустили додому.

"Це переломи тих чи інших відділів хребта, переломи ребер, черепно-мозкова травма, перелом ключиці, забиття. В реанімації перебувають дві жінки, чиї діти загинули, і в реанімації перебуває потерпілий, який був в автомобілі як пасажир. Одному пацієнту взагалі не потрібно буде проводити оперативного втручання, у пацієнтки ми зараз оцінюємо тяжкість ушкодження. Шанси 50 на 50, чи потрібна буде операція", – коментує ситуацію головний лікар обласної клінічної лікарні Ігор Шишка.

З жінками, чиї діти загинули у цій ДТП, працюють психологи.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня під Запоріжжям сталася ДТП, в якій загинуло п'ятеро дітей і один дорослий. Понад десять пасажирів госпіталізовані. Мікроавтобус, в якому люди їхали з відпочинку, зіткнувся з КАМазом. Попередньо – вантажівка вилетіла на зустрічну смугу на трасі Харків-Севастополь і протаранила автобус. Від удару мікроавтобус перекинувся. Поліція відкрила кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху і затримала водія вантажівки.

Сьогодні стало відомо, що водій маршрутки не мав жодних дозвільних документів на перевезення пасажирів.