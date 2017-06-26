Кримські татари відзначають День національного прапора
Прапором кримських татар є полотно небесного кольору із зображеним на ньому знаком, тамгою, золотого кольору.
Кримські татари 26 червня відзначають День національного прапора. Датою святкування був обраний перший день другого Курултаю кримськотатарського народу, який пройшов 26–27 червня в Сімферополі в 1991 році.
Відеозвернення до Дня кримськотатарського прапора розмістив у Facebook голова Меджлісу, народний депутат України Рефат Чубаров.
Міністерство закордонних справ України в своєму акаунті в Twitter опублікувало відео про історію кримськотатарського прапора.
Today #Crimea|n Tatar flag flies along with Ukrainian flag as a symbol of our national unity in the face of Russian aggression pic.twitter.com/VyExALT6wm— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) June 26, 2017
Прапором кримських татар є полотно небесного кольору із зображеним на ньому знаком, тамгою, золотого кольору.