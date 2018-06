Кримські татари відзначають День національного прапора

Кримські татари 26 червня відзначають День національного прапора. Датою святкування був обраний перший день другого Курултаю кримськотатарського народу, який пройшов 26–27 червня в Сімферополі в 1991 році.

Відеозвернення до Дня кримськотатарського прапора розмістив у Facebook голова Меджлісу, народний депутат України Рефат Чубаров.

Міністерство закордонних справ України в своєму акаунті в Twitter опублікувало відео про історію кримськотатарського прапора.

Today #Crimea|n Tatar flag flies along with Ukrainian flag as a symbol of our national unity in the face of Russian aggression pic.twitter.com/VyExALT6wm