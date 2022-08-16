Дівчина поділилася, що вони вдома намагаються якомога менше говорити про роботу.

Телеведуча, психолог та дружина міністра оборони Олексія Резнікова Юлія Зорій розповіла, як змінилося їхнє сімейне життя через повномасштабну війну РФ проти України.

Журналісти "Сніданку з 1+1" запитали у неї, як воно, бути дружиною очільника Міноборони у такий складний час.

"Так само, як і бути дружиною рятувальника, військового, лікаря, поліцейського, волонтера. Та сама відповідальність, так само тривожно, хвилююче, тому що ти зараз фізично просто боїшся за чоловіка. Цей страх додався", - сказала Зорій.

За її словами, вона у Києві, тому часто бачиться з чоловіком. Дівчина поділилася, що вони вдома намагаються якомога менше говорити про роботу. Вона додала, що Олексій постійно в телефоні, він приходить додому "просто фізично", але подумки він на роботі.

За словами Юлії, її чоловік завжди намагається зберігати оптимізм, чим він її й підкорив. "Він вміє любити, вміє приймати любов", - каже Зорій.

"Вгамуйся, ти нікуди не йдеш, розпочалася війна, ти повинна сидіти й чекати моїх вказівок", - пригадує дружина Резнікова його слова у страшний для українців день, 24 лютого.

Вона додала, він того дня вийшов на зв'язок ближче до вечора. Дівчина зізнається, їй ніколи у житті не було так фізично страшно.

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни в Україні у жінок змінилися смаки. Якщо раніше вони обожнювали акторів, музикантів або спортсменів, то зараз на піку популярності військові. УНІАН розповідав, кого з українських військових жінки охрестили "крашами".

Вас також можуть зацікавити новини: