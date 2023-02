Влада Альберти на заході Канади сподівається підняти економіку завдяки туристам, які бажають відвідати локації, де знімали популярний серіал.

Фанати суперхіта HBO "Останні з нас" (The Last Of Us) масово стікаються в провінцію Альберта в Канаді, де знімали 1 сезон серіалу.

Як говориться в сюжеті Global News, потоки туристів пожвавилися після старту 1 сезону серіалу в січні 2023 року. Особливо їх приваблюють місця, де знімалися знакові для сюжету сцени.

Так, пара туристів приїхала аж з Бразилії, щоб прогулятися по мосту в містечку Канмор, по якому проходили головні герої, і пофотографувати тутешні пейзажі.

Також туристи масово відвідують реально існуючі кафе і навіть заправки в містечках регіону, на території яких знімали окремі сцени серіалу.

Водночас представники місцевого туристичного бізнесу відзначають, що відразу після прем'єри серіалу на них буквально посипалися запити від туристів, охочих відвідати ті чи інші локації.

Тим часом, місцева влада не поспішає розбирати декорації, побудовані спеціально для зйомок серіалу, сподіваючись залучити з їхньою допомогою ще більше туристів і, відповідно, поліпшивши економічну ситуацію, додатково до доходів, вже отриманих від кіностудії.

Серіал The Last Of Us – що відомо

Постапокаліптичний серіал "Останні з нас", знятий за однойменною відеогрою, показує світ після спалаху епідемії мутованого гриба-паразита, який перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету – досвідчений цинічний контрабандист Джоел Міллер, який втратив дочку на початку пандемії. Тепер йому потрібно перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі з імунітетом до хвороби – вона остання надія людства на порятунок.

Головні ролі в серіалі виконали Педро Паскаль ("Мандалорець", "Нарко", "Гра престолів", "Диво-жінка: 1984", "Kingsman: Золоте кільце") і Белла Рамзі ("Гра престолів", "Темні початки"). Також в серіалі зіграли Гебріел Луна ("Матадор", "Термінатор: Темні долі", "Агенти "Щ.И.Т."), Сторм Рід ("Ейфорія", "Загін самогубців: Місія навиліт"), Нік Офферман ("Парки і зони відпочинку", "Пем і Томмі") та інші.

Шоуранером проекту виступив Крейг Мезін, який створив серіал "Чорнобиль". Разом з ним за проект відповідає Ніл Друкманн, який, власне, і створив відеогру The Last Of Us.

Прем'єра 1 сезону серіалу відбулася 15 січня 2023 року, і незабаром він побив усі рекорди за переглядами. Також серіал отримав позитивні відгуки від критиків. При цьому його добре оцінили як фанати гри, так і ті, хто ніколи її не проходив. Всього в сезоні 9 епізодів, останній з яких вийде 13 березня 2023 року. Наприкінці січня 2023 року стало відомо, що серіал The Last оf Us офіційно продовжений на 2 сезон.

Як повідомляв УНІАН, згідно зі статистикою, 39% туристів бронювали поїздку в пункт призначення, побачивши його у фільмі чи серіалі. Найбільше туристів на даний момент приваблюють місця зйомок трилогій "Володар перснів" і "Хоббіт", франшиз "Зоряні війни" і "Індіана Джонс", а також серіалів "Гра престолів", "Венздей", "Емілі в Парижі" та "Білий лотос".

