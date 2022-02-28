Українська співачка Софія Ротару відреагувала на криваві події в Україні. Вона засудила війну, яку Путін розв'язав в Україні.
Реакція Ротару з'явилася в Instagram після того, як в мережі злили її номер телефону.
"Незалежність і Свобода коштують дорого – це правда, але невже вона варта того, щоб російські ракети знищували мирних жителів, дітей та руйнували міста України. Ці факти розривають моє серце на шматки! Я у Києві! Молюся за наших захисників та мир в Україні", - заявила Ротару.
Співачка зазначила, що її руки трясуться, набираючи текст, оскільки в Україні йдуть жорстокі бої. Також Ротару додала уривок своєї пісні:
… Одна калина за вiкном,
Одна родина за столом
Одна стежина, щоб до дому йшла сама,
Одна любов на всю життя,
Одна журба до забуття
І Україна, бо у нас іншої нема!