Реакція співачки з'явилася після того, як у мережу злили її номер телефону.

Українська співачка Софія Ротару відреагувала на криваві події в Україні. Вона засудила війну, яку Путін розв'язав в Україні.

Реакція Ротару з'явилася в Instagram після того, як в мережі злили її номер телефону.

"Незалежність і Свобода коштують дорого – це правда, але невже вона варта того, щоб російські ракети знищували мирних жителів, дітей та руйнували міста України. Ці факти розривають моє серце на шматки! Я у Києві! Молюся за наших захисників та мир в Україні", - заявила Ротару.

Співачка зазначила, що її руки трясуться, набираючи текст, оскільки в Україні йдуть жорстокі бої. Також Ротару додала уривок своєї пісні:

… Одна калина за вiкном,

Одна родина за столом

Одна стежина, щоб до дому йшла сама,

Одна любов на всю життя,

Одна журба до забуття

І Україна, бо у нас іншої нема!