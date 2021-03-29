За словами Арестовича, поки про вихід з режиму перемир'я мова не йде.

Радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович повідомив, що результати переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі повинні бути до 30 березня.

Читайте такожКулеба закликав світ відреагувати на вбивство Росією чотирьох українських бійців на ДонбасіПро це він розповів у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на каналі "Україна 24".

"Точно знаю, що консультації йдуть і зараз теж, і вони будуть йти завтра, а у вівторок і середу буде засідання ТКГ, воно завжди дводенне. Перший день - засідання підгруп, у середу - на загальному рівні. І ми повинні, по ідеї, вийти на щось до вівторка. На що - поки невідомо", - сказав він.

За словами Арестовича, члени групи поки дотримуються принципу конфіденційності.

"Ми не будемо чинити, як росіяни, які через "Комерсант" зливають нібито якісь кластери, які ми не коментуємо, не підтверджуємо, тому що вірні дипломатичному етикету. Все, що відбувається з 2014 року, відбувається конфіденційно, до преси виходять тоді, коли укладені конкретні угоди", - зазначив радник делегації.

Також він розповів, що поки про вихід з режиму перемир'я мова не йде.

"Зараз головним завданням є повернутися до повного і всеосяжного припинення вогню. У нас неладно, у нас є проблеми. Але режим припинення вогню - це домовленість, досягнута в Нормандському форматі. Щоб декларувати вихід з нього, повинен бути проведений повний спектр консультацій, і сторони повинні визнати, що він фактично не діє. Але зараз вектор протилежний - принаймні три сторони роблять все для того, щоб повернутися до повного і всеохоплюючого (перемир'я — ред.)", - сказав Арестович.

Обстріл під Шумами 26 березня: подробиці

26 березня на Донбасі внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних сил поблизу Шумів загинули четверо військовослужбовців. Ще двоє отримали поранення.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі заявила про екстрену внутрішнб нараду. Також повідомлялося про переговори Зеленського в "нормандському форматі".

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Автор: Людмила Жерновська