Ізраїль наніс ракетний удар по позиціях сирійської армії поблизу аеропорту Алеппо - ЗМІ

Під час обстрілу об'єктам поблизу аеропорту був нанесений матеріальний збиток. Жертв і постраждалих в результаті авіаудару немає.

На північ від аеропорту Нейраб в Алеппо Ізраїлем був проведений ракетний обстріл. Про це повідомляє "Новое время" з посиланням на сирійське державне агентство SANA. Джерела інформагентства звинувачують в обстрілі армію Ізраїлю. Під час обстрілу об'єктам поблизу аеропорту був нанесений матеріальний збиток. Жертв і постраждалих в результаті авіаудару немає. Читайте такожІзраїль показавши відео своїх ударів по військових об'єктах у Сирії Раніше повідомлялося, що в результаті авіаудару по сирійській території, яка контролюється терористичним угруповання "Ісламська держава", загинули щонайменше 54 людини.

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