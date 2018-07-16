Ізраїль наніс ракетний удар по позиціях сирійської армії поблизу аеропорту Алеппо - ЗМІ

07:51, 16 липня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє "Новое время" з посиланням на сирійське державне агентство SANA. Джерела інформагентства звинувачують в обстрілі армію Ізраїлю.

Під час обстрілу об'єктам поблизу аеропорту був нанесений матеріальний збиток. Жертв і постраждалих в результаті авіаудару немає.

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Раніше повідомлялося, що в результаті авіаудару по сирійській території, яка контролюється терористичним угруповання "Ісламська держава", загинули щонайменше 54 людини.

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Теги: #Сирія#Алеппо#Ізраїль#ракетний удар