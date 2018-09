День народження Фредді Мерк'юрі: безсмертні хіти легендарного гурту Queen (відео)

5 вересня знаменитому рок-музиканту, лідеру гурту Queen Фредді Мерк'юрі виповнилося б 72 роки.

Легендарний Фаррух Булсара, співак і музикант, вокаліст рок-гурту Queen, якого весь світ знає як Фредді Мерк'юрі, народився 5 вересня 1946 року на острові Занзібар.

Фредді співав у шкільному хорі, а у старших класах створив музичний гурт: хлопці грали на вечірках. Також він навчався в художньому коледжі, паралельно продовжував займатися музикою.

Коли артист запропонував перейменувати гурт Smile, в якому він співав, на Queen, він узяв собі псевдонім Мерк'юрі. З цього моменту і почалася історія успіху колективу і самого Фредді.

Артист увійшов до списку 100 найвидатніших британців, згідно з опитуванням BBC, і потрапив до рейтингу 100 найкращих вокалістів всіх часів за версією журналу Rolling Stone.

Він прожив лише 45 років, але залишив великій слід в світовій культурі, ставши справжньою рок-зіркою.

Варто зазначити, що нерозбірливість Фредді в сексуальних зв'язках призвела до сумного кінця - він помер від бронхопневмонії, що розвинулася на тлі СНІДу. Сам Мерк'юрі говорив: "У мене було більше коханців, ніж в Елізабет Тейлор!".

УНІАН пропонує згадати найвідоміші хіти Фредді Меркюрі і гурту Queen:

1. The Show Must Go On

2. Bohemian Rhapsody

3. We Are The Champions

4. Somebody To Love

5. I Want to Break Free

6. Under Pressure

Нагадаємо, Мерк'юрі помер 24 листопада 1991 року від бронхопневмонії, що розвинулася на тлі СНІДу.

Фреді Мерк'юрі залишається одним з найпопулярніших вокалістів у світі. Написана ним пісня "Bohemian Rhapsody" була визнана найкращою піснею тисячоліття за версією The Official Charts Company.