National Interest: Су-57 навіть близько не дотягує до американського F-22

В той час, як американський стелс-винищувач виконує бойові завдання щодня, його російський опонент може навіть ніколи й не з’явиться на передовій.

Один з російських авіаконструкторів претензійно заявив, що винищувач Су-57 більш універсальний і краще пристосований до атак проти наземних цілей, ніж F-22, яким користуються Збройні сили США.

Це твердження точно не можна назвати чистою правдою, пише National Interest. Більше того, воно не мало б жодного значення, якби було правдивим. Через вісім років після свого першого польоту єдиний стелс-винищувач Росії досі в стані грубого прототипу. Будь-яке порівняння з F-22, який служить на лінії фронту вже 13 років і постійно виконує бойові завдання на Близькому Сході з 2014-го, буде суто теоретичним.

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Головний конструктор компанії «Сухой» Михайло Стрєлець нещодавно в інтерв’ю сильно розхвалив Су-57. Він стверджував, що літак з двома реактивними двигунами в рази перевершує F-22, адже американському літаку нібито «бракує можливостей завдавати удар по наземних цілях», чого не скажеш про російську розробку.

«F-22 від початку був розроблений як літак для переваги у повітрі, в той час як Су-57 був створений більш універсальним. В результаті внутрішні компоненти американського літака не здатні нести озброєння з важкими боєприпасами», - стверджував російський конструктор.

Видання зауважує, що реальна практика доводить, що твердження Стрєльця про те, що літак універсальний, лише якщо його таким від початку створили, помилкове. Насправді найбільш вдалі моделі починали з конструкції для якоїсь одної мети, а потім поступово нарощували нові можливості і ролі. Американські F-4, F-14, F-16 від початку були розроблені суто для операцій в повітрі. Але з часом вони стали успішними багатоцільовими штурмовими літаками.

«Нашим гаслом було: «Чим простіше, тим краще»», - говорив розробник F16 у 1991 році.

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Ця філософія привела конструкторів до створення маневреного винищувача, який за допомогою нових сенсорів і озброєння став головною платформою ВПС США для наземних ударів. F-22 теж спочатку був призначений лише для бою в небі. Але його характеристики, які дали йому перевагу в повітряних операціях, а саме стелс-технологія і стала висока швидкість, згодом були використані і для наземних місій. Невдовзі після того, як F-22 взяли на озброєння ВПС США у 2005 році, пілоти виявили дещо незвичне. Під час тренувань з бомбами, оснащеними системами супутникового наведення, вони зрозуміли, що можуть розігнати F-22 до надзвукової швидкості на висоті 15 тисяч метрів і скинути 450-кілограмову бомбу з більшої відстані і з вищою точністю, ніж з борту будь-якого іншого літака.

«F-22 не найкращий у збиванні інших літаків», - говорив бригадний генерал Бартон Філд, який керував крилом ВПС США в Юті. Але компанія Lockheed Martin саме для цього його і розробила.

Вбудувавши здатність завдавати наземні удари в Су-57, російські конструктори ускладнили літак. І це може підірвати його успішність в будь-якій ролі.

«Чим складніша зброя, тим більше в неї поломок і відмов», - говорив відомий реформатор Пентагона Чак Спінні.

У всякому разі, Су-57 може ніколи і не отримати шанс довести свій стелс-статус. Прототипи винищувача були відправлені в Сирію цього року, де вони провели кілька бомбардувань, які у Росії дуже розхвалили. Однак, щоб стати дійсно російським винищувачем, який несе службу на передовій, знадобиться ще багато років. Кремль замовив перший десяток Су-57 для армії в серпні цього року і очікує, що перша бойова ескадра заступить на службу десь у 2019-му. Однак, військовий бюджет Росії скорочується через економічні проблеми країни. І Москва вирішила не купувати велику кількість літаків.

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Російський уряд спробував викрутити ситуацію, щоб піднести її так, ніби відмова від великої закупки – це хороші новини.

«Всі знають, що сьогодні Су-57 вважається найкращим літаком у світі. А отже, немає сенсу поспішати з масовим виробництвом винищувача п’ятого покоління», - сказав заступник міністра оборони РФ Юрій Борисов.

Він додав, що новий винищувач – це «козирна карта, якою ми завжди зможемо зіграти, якщо попередні покоління літаків почнуть відставати у можливостях». Десяток Су-57, з яких лише кілька будуть готові до вильотів у будь-який день, можуть стати в пригоді для підготовки невеликої групи пілотів. Але Росія не зможе розгорнути будь-який з цих винищувачів для тривалого виконання бойових операцій. Тож не важливо, чи дійсно Су-57 – стелс-винищувач і чи кращий він, ніж F-22. Американський літак в бою майже кожен день. А Су-57 може й ніколи не з’явиться на передовій.