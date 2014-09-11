У Росії через інтерв'ю з сибірським активістом затримали журналіста
12:13, 11 вересня 2014Світ
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У Москві затримано журналіста видання «Новий Кузбас» Дмитра Шипілова, який взяв інтерв'ю у одного з організаторів «Маршу за федералізацію Сибіру» Артема Лоскутова.
Шипілова затримали через інтерв'ю / УНІАН
Про це повідомив в Facebook Антон Іванов.
Читайте також21 вересня в Москві пройде Марш миру "проти фашизації Росії" - Нємцов"Сьогодні о 13.20 за київським часом Дмитро Шипілов було затримано і заарештовано на ст. Чкаловська Ярославського напрямку Мск. залізниці", - написав він.
У 2012 році Шипілова засудили до 11 місяців виправних робіт за записи в блозі, які губернатор Кемеровської області Аман Тулєєв назвав "образливими" для себе.
Як повідомляі УНІАН, 17 серпня, у ряді міст Росії пройшли нечисленні мітинги в підтримку федералізації РФ. Так, в центрі Єкатеринбурга поліція затримала двох активістів "Уральської республіки".
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