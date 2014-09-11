У Росії через інтерв'ю з сибірським активістом затримали журналіста

Про це повідомив в Facebook Антон Іванов.

Читайте також21 вересня в Москві пройде Марш миру "проти фашизації Росії" - Нємцов"Сьогодні о 13.20 за київським часом Дмитро Шипілов було затримано і заарештовано на ст. Чкаловська Ярославського напрямку Мск. залізниці", - написав він.

У 2012 році Шипілова засудили до 11 місяців виправних робіт за записи в блозі, які губернатор Кемеровської області Аман Тулєєв назвав "образливими" для себе.