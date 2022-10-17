Група компаній Favbet спільно з благодійним фондом Favbet Foundation активно допомагають ЗСУ.

Група компаній Favbet сплатила до державного бюджету 23,4 млн грн за другий рік дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет.

Про це повідомила пресслужба Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей.

Відповідно до закону про гральний бізнес усі грошові надходження будуть спрямовані на підтримку медицини, спорту, науки, культури і освіти країни. У такий спосіб оператори азартних ігор підтримують розвиток національної економіки і заявляють про себе як про соціально відповідальний бізнес.

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"В умовах війни кожен має докладати максимум зусиль для досягнення перемоги. Сьогодні відповідальний бізнес надає системну та консолідовану допомогу армії та населенню, що постраждало внаслідок війни. Наша команда докладає всіх можливих зусиль для досягнення перемоги. Одним із найважливіших аспектів допомоги у сьогоднішній війні є фінансова підтримка у формі ліцензійних платежів, що підтверджує рішучу підтримку держави і є значним внеском у спільній боротьбі", - коментує Head of Ukraine Legal Favbet Михайло Приходько.

Група компаній Favbet спільно з благодійним фондом Favbet Foundation активно допомагають ЗСУ, забезпечуючи захисників України позашляховиками, дронами, спецзасобами. Компанія запустила благодійний проєкт "Допомога ЗСУ".

Крім цього, Favbet Foundation також забезпечує перевезення гуманітарної допомоги, купує комплекти амуніції для ТРО та ЗСУ, відкрив спеціальний Центр адаптації для переселенців у Хорватії, де можна вивчати хорватську мову, а також отримати безкоштовну психологічну та юридичну допомогу.