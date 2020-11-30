Геннадій Сахаров помер від коронавірусу у віці 76 років.

Громадський діяч та журналіст з Дніпра Геннадій Сахаров помер у віці 76 років від коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", журналістом якого працював Сахаров, із посиланням на голову Дніпровського товариства політичних в’язнів і репресованих Івана Дремлюгу.

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Геннадій Сахаров - за походженням росіянин, був одним із тих, хто боровся за українську незалежність.

Геннадій Сахаров помер: що відомо про його діяльність

1980-90-ті роки - брав активну участь у громадсько-політичній роботі – стояв біля витоків Народного Руху в Дніпрі, піднімав у місті перший синьо-жовтий прапор.

1991-2006 - працював кореспондентом Радіо Свобода в Дніпрі.

Сахаров був учасником і висвітлював події Помаранчевої революції та Революції гідності, зокрема брав участь в акціях протесту на захист свободи слова.

За даними ЗМІ, прощання із журналістом відбудеться цього тижня.

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Автор: Юрій Годован