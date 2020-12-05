Усього з початку пандемії коронавірус забрав життя 1 тис. 410 киян.

У Києві за минулу добу виявили 1 тис. 541 хворого на COVID-19, померли 15 людей.

Про це мер столиці Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

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Усього з початку пандемії коронавірус забрав життя 1 тис. 410 киян. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 78 тис. 291.

Учора захворіли 874 жінки віком від 19 до 100 років, 566 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв, 44 дівчинки від 7 до 17 років та 57 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 57 медиків.

До лікарень минулої доби госпіталізували 113 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали в столиці за добу 523 людини. Усього коронавірус подолали 25 тис. 108 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 283, в Дарницькому — 253 та в Деснянському районі – 239 випадків.

Як повідомляв УНІАН, в Україні минулої доби виявлено 13 тис. 825 нових хворих на COVID-19. За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 801 тис. 716 осіб; померли 13 тис. 421 особа.

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Автор: Вікторія Токарєва