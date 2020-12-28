За словами вченого, якщо у людини потужна імунна система, вона може побороти вірус, який потрапив в організм.

На коронавірус можуть захворіти не всі, у людей може бути потужна імунна система. Однак, ці люди можуть бути розповсюджувачами інфекції.

Читайте такожУ МОЗ заявили про різке зниження добової кількості нових випадків коронавірусу: тестів також стало меншеПро це розповів в інтерв'ю РБК-Україна академік НАН Сергій Комісаренко.

На COVID-19 можуть не захворіти люди з сильним імунітетом, або це може залежати від дози вірусу, зазначив вчений. За його словами, люди хворіють на сім типів коронавірусу: на чотири можуть спокійно перехворіти, а три - небезпечні.

"Тобто, можливо, у людей існує перехресний імунітет - тобто імунітет проти тих менш небезпечних коронавірусів, який дозволяє імунній системі реагувати як захист проти останнього коронавірусу", - зазначив Комісаренко.

Також, за словами вченого, якщо у людини потужна імунна система, вона може побороти вірус, який потрапив в організм, наприклад, від тих людей, які живуть поруч з ними.

На уточнююче запитання журналіста про те, чи є люди, які ніколи не захворіють на COVID-19, Комісаренко відповів: "Є. Також є люди, які можуть самі не хворіти, а бути розповсюджувачами".

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Автор: УНІАН