Рівень смертності в України становить 387 осіб на один мільйон населення.

Станом на сьогодні Україна на 30-му місці в Європі за рівнем смертності від COVID-19.

Читайте такожВ Україні відбувся різкий стрибок кількості нових хворих на коронавірусЯк передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.

"На сьогодні Україна перебуває на 30-му місці в Європі за рівнем смертності від COVID-19. Він у нас становить 387 осіб на один мільйон населення", - сказав Степанов.

За його словами, у Польщі цей показник - 682, у Франції - 932, у Великобританії - 1 тис. 004 особи на мільйон населення.

Загалом у світі станом на 23 грудня зафіксовано 78 млн 028 353 тис. хворих на коронавірус. Про це свідчать дані університету ім. Джона Хопкінса. Найбільша кількість інфікувань у США - 18 млн. 236 615 тис., на другому місці Індія з показником 10 млн. 099 066 тис., на третьому - Бразилія - 7 млн 318 821 тис. хворих.

Померло від небезпечної хвороби у світі 1 млн 717 510 тис. осіб. За кількістю померлих на першому місці США - 322 832 тис., далі йде Бразилія - 188 259 тис., замикає трійку лідерів сумної статистики Індія з 146 444 тис. померлих.

Вилікуватися вдалося 44 млн 020 206 тис. людей по всьому світу.

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Автори: Ірина Погоріла, Леся Лещенко