Під час епідемії діти також схильні до зараження коронавірусом.

Зараз в Україні триває епідемія коронавірусу. На жаль, цією підступною хворобою заражаються навіть діти. Кожні батьки повинні знати, які симптоми коронавірусної інфекції у дитини і як чинити при їх виявленні.

Чи заражаються діти коронавірусом

Діти та підлітки заражаються коронавірусом, як і дорослі, а також заражають інших. Коронавірус у дітей частіше протікає в легкій формі, проте він також може викликати ускладнення.

Як протікає коронавірус у дітей

У більшості випадків діти набагато легше переносять хворобу. За різними оцінками, у близько 80% дітей коронавірус протікає легко або без симптомів, інші випадки - в середній і важкій формі. В Україні за час епідемії з десятка тисяч хворих дітей померли чотири дитини. Важливо пам'ятати, що навіть при захворюванні без симптомів дитина може заразити інших.

Також у дитини після перенесеної хвороби можуть залишитися неприємні наслідки для організму. Наприклад, можуть бути проблеми з диханням або втрата нюху. Тому починати лікування коронавірусу потрібно при перших симптомах.

Перші симптоми коронавірусу у дітей

Симптоми COVID-19 у дітей різняться. Ці ознаки також можуть бути симптомами інших ГРВІ, тому діагноз може поставити тільки лікар. Але наступні симптоми повинні насторожити батьків:

висока температура;

загальна слабкість;

підвищена плаксивість;

різкий кашель;

втрата нюху;

біль в легенях;

блювота і пронос;

почервоніння очей;

сонливість.

Раніше вважалося, що при коронавірусі не буває нежитю, однак виключати цей діагноз при наявності нежиті не варто.

Що робити при виявленні симптомів у дитини

Читайте такожВажливо, не як уникнути, а як перенести коронавірус у якомога легшій формі - лікар Під час епідемії коронавірусу будь-які прояви ГРВІ повинні потенційно розглядатися як можлива коронавірусна інфекція. Якщо у дитини виникли симптоми захворювання, варто якомога швидше звернутися до сімейного лікаря. Краще викликати лікаря додому. Медик огляне дитину і вирішить, чи потрібно направити її на здачу аналізів і обстеження. На час обстеження не водіть дитину в школу або садок.

Якщо в групі або класі дитини хтось з дітей захворів на коронавірус - будьте обережні. Дозвольте дитині залишитися вдома і стежте за її самопочуттям.

Яке лікування коронавірусу у дітей?

Якщо тест на коронавірус буде позитивний - лікування хвороби призначить лікар. Не займайтеся самолікуванням - це може бути дуже небезпечно!

Профілактика коронавірусу у дітей

Привчіть дитину мити руки з милом завжди, коли вона приходить додому після вулиці. У громадських місцях одягайте дитині маску і міняйте кожні 2 години. На вулиці дитина не повинна торкатися до обличчя і пхати пальці в рот, поки не помиє руки. Щоранку вимірюйте температуру у дитини - при підвищенні температури краще не йти в школу і відлежатися вдома.

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Автор: Катерина Пулатова