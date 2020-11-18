У столиці вже розробляють єдиний стандарт для працівників соціальної сфери, у тому числі і для вчителів, які обов'язково повинні проходити ПЛР-дослідження.

У Києві обіцяють безкоштовне проводити тестування на COVID-19 для працівників соціальної сфери, зокрема вчителів. Результат тесту обіцяють надавати протягом 24-х годин.

Про це розповів очільник Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан, передає 24 Канал.

За його словами, у столиці вже розробляють єдиний стандарт для працівників соціальної сфери, у тому числі і для вчителів, які обов'язково повинні проходити ПЛР-дослідження.

Читайте такожУ Раді пояснили, чому українські школи під час епідемії працюють у звичайному режимі

«Усі вчителі Києва, які захворіли на COVID-19, будуть проходити тестування коштом держави та отримувати результат протягом 24-х годин», – пояснив Олег Рубан.

Відповідне рішення, за його словами, можуть прийняти уже до кінця тижня.

Коронавірус у Києві: останні дані

За добу в Києві зареєстровано 1213 нових хворих на коронавірус. Померли 23 людини. Усього коронавірус забрав життя 1013 киян.

В стаціонарах медзакладів міста лікується 1961 хворий на коронавірус. Із них 32 дитини. У важкому стані перебувають 723 пацієнти. Кисневу підтримку отримують 1002 людини. Під апаратами ШВЛ - 31 хворий.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко