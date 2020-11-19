При цьому лікар визнає, що локдаун може завдати величезної шкоди бізнесу.

На питання введення жорсткого карантину в Україні можна дивитись з різних позицій, однак з медичної точки зору «локдаун» потрібен.

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Таку думку в коментарі ТСН висловила лікар-пульмонолог, завідувачка інфекційним відділенням Київської міської клінічної лікарні №17 Світлана Гук.

"Питання щодо локдауну – я їх дуже не люблю, бо у кожного своя правда. І вона дійсна, з якого боку ви на неї дивитесь. З боку лікарського – він потрібен, тому що, дійсно, зараз важко. І якщо пофантазувати, що навантаження збільшиться у півтора-два рази, то я не впевнена, що все буде добре, навіть так, як воно зараз. Але, якщо дивитися з позиції бізнесу, - локдаун може поставити деякі підприємства на межу закриття або взагалі знищити", – зазначила вона.

З приводу карантину медик зазначила: "Якщо це дасть хоч якийсь відсоток зменшення захворюваності в одиницю часу, для мене як для лікаря – це було б добре. Але я не маю інформації, щоб оцінити, наскільки це вплине економічно. І чи воно того варте – це взагалі філософське питання".

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Автор: Дмитро Захаров