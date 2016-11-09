"Якщо я стану президентом, Путін туди не зайде": ключові цитати Трампа про Україну

28 лютого 2014 року, коли Крим почали захоплювати "зелені чоловічки" Путіна, Трамп написав у своєму Twitter:

"США закликали Росію не вторгатися до України. Росія каже США, що не вторгатиметься, а тоді голосно сміється!".

The U.S. has appealed ro Russia not to intervene in Ukraine - Russia tells U.S. they will not become involved, and then laughs loudly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 28, 2014

Проте вже за тиждень на традиційній політичній конференції консерваторів Трамп детальніше розповів про своє бачення подій в Україні.

"І от він проводить Олімпійські ігри, а вже наступного дня береться за Україну. Наступного дня. Дуже розумно! Він не хотів цього робити під час Олімпіади. Бум! Наступного дня. Коли наші атлети вже поїхали, ми всі поїхали. Знаєте, коли він зайшов і захопив Крим, він вирвав серце і душу, тому що там були всі гроші. Мене це здивувало. Я чув, що більшість доходу надходили просто з цього регіону. Це – територія багатства, а це значить, що решта України зазнає поразки, і це, як можна передбачити, станеться дуже скоро… Подивіться, що вони роблять в Україні, і (ви зрозумієте), що це - лише питання часу", - сказав він.

"Україна — це проблема", — заявив Трамп в п'ятницю, 14 серпня 2015 року перед виборцями у штаті Нью-Гемпшир.

Він підкреслив, що у вирішенні даного питання лідируючу роль повинні зайняти європейські країни, зокрема Німеччина.

"Мені все одно. Якщо Україна вступить в НАТО, чудово. Якщо ні, - теж чудово"

Також Дональд Трамп дав зрозуміти, що в разі обрання президентом США, він продовжить підтримувати Україну.

"Ми повинні підтримувати наших друзів", — підкреслив тоді ще кандидат у президенти.

16 серпня 2015 року у своєму інтерв'ю NBC Трамп заявив, що його загалом не хвилює майбутнє України в якому б то ні було військово-політичному альянсі.

"Мені все одно. Якщо Україна вступить в НАТО, чудово. Якщо ні, - теж чудово", - сказав Трамп.

Крім того, він в черговий раз натякнув, що у разі обрання його президентом США перестануть бути лідером політичної підтримки України на міжнародній арені.

"Мені не подобається, що відбувається в Україні. Але Європу ця проблема зачіпає більше, ніж нас. І вона повинна взяти на себе провідну роль", - зазначив Трамп.

"Наш президент недостатньо сильний, і він не робить для України того, що мусить. Ми називаємо це балаканиною"

Вже за кілька тижнів він дещо пом'якшує свою точку зору на події в Україні.

Виступаючи на YES у вересні 2015 року у форматі відеоконференції, він визнає, що Україна не отримує від світу підтримки, якої заслуговує.

"У мене є таке відчуття, що люди з різних частин Європи повинні об’єднатися, аби допомогти Україні. Мені не здається, що Україна отримує гідну повагу від інших частин Європи. Але Україна цілковито заслуговує цієї поваги, вона довго це доводила. Отож про Німеччину йдеться чи про інші країни, я не думаю, що ви отримуєте підтримку, якої потребуєте", - заявив він.

"США підтримували Україну, але радше словами, а не справами. Наш президент недостатньо сильний, і він не робить для України того, що мусить. Ми називаємо це балаканиною. Частиною проблеми, яку Україна має зі США є те, що Путін не поважає нашого президента", - продовжив Трамп.

Проте в березні 2016 рокуТрамп відкрито висловив в інтерв'ю The New York Times свою прихильність Україні.

"Одна річ, яку я не переносив, була Україна. Але зараз я весь за Україну, - сказав Трамп.

"І ми найменше постраждали від того, що відбувається з Україною, тому що ми далі всіх. Але навіть, здається, їхні сусіди не особливо хочуть про це говорити. Ви подивіться на Німеччину, ви подивіться на інші країни, і вони, схоже, не дуже активно беруть участь. Це стосувалося лише нас і Росії. І я ставив собі запитання, чому країни, які межують з Україною і знаходяться поруч з Україною, не беруть більш активну участь? Чому це завжди тільки Сполучені Штати, ви знаєте, це впливає на нас, але не так сильно, як це впливає на інші країни", - зазначив він.

За словами Трампа, інші країни тільки говорили "ми повинні зупинити" і нічого не робили. "Все відбувалося між нами і Росією. Чому так? За фактом через газ і нафту та інші речі, яких вони хотіли від Росії", - сказав Трамп.

"Ми боремося за Україну, але ніхто не бореться за Україну, крім самої України, звичайно ж, і я кажу, що це не здається справедливим, і це не здається логічним", - підкреслив він.

22 березня 2016 року Трамп підняв питання про необхідність для США брати участь в НАТО в нинішньому стані, і в контексті ситуації в Україні зазначив, що європейські союзники США "нічого не роблять".

«Україна – країна, яка хвилює нас куди менше, ніж інші члени НАТО, але саме ми тягнемо все це на собі», - заявив Трамп. «Чому це не Німеччина відповідає за Україну від НАТО? Чому її сусіди цим не займаються? Чому ми завжди ті, хто веде до потенційної Третьої світової війни з Росією?» - запитав Трамп.

У травні в інтерв'ю Reuters він лаконічно висловився на тему російської присутності в Україні: "Вона мені не подобається. Вона мені зовсім не подобається".

"Путін не зайде в Україну"

Однак, мабуть, найвідоміші свої заяви стосовно України новообраний президент США Дональд Трамп зробив улітку цього року.

Спочатку на прес-конференції, відповідаючи на питання, чи визнає він у якості наступного президента анексію Росією Криму, він заявив: "Ми розглянемо це. Так, ми розглянемо".

Вже за кілька днів у ефірі телеканалу АВС Трамп заявив, що "Путін не зайде в Україну".

"Він не зайде в Україну. Просто, щоб ви розуміли. Він не зайде в Україну, зрозуміло? Позначте собі. Запишіть. Що хочете з цим зробіть", - сказав він.

У відповідь ведучий зауважив: "Але ж він уже там", вочевидь, маючи на увазі анексію Росією Криму.

"Так, певним чином він там. Але мене там немає. Там Обама", - відреагував на це Дональд Трамп.

Згодом Трамп пояснив свої слова – мовляв, його просто неправильно зрозуміли.

"Коли я в інтерв’ю сказав, що Путін "не зайде в Україну, позначте собі це", я казав, "якщо я стану президентом". (Путін) уже в Криму!", - написав він у своєму Twitter.

"Отож з усіма грізними словами Обами про Росію та Україну, вони вже захопили Крим і продовжують тиснути. Це – те, що я казав!", - додав Дональд Трамп.