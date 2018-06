"Якщо я стану президентом, Путін туди не зайде": ключові цитати Трампа про Україну

28 лютого 2014 року, коли Крим почали захоплювати "зелені чоловічки" Путіна, Трамп написав у своєму Twitter:

"США закликали Росію не вторгатися до України. Росія каже США, що не вторгатиметься, а тоді голосно сміється!".

