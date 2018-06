Прес-конференція легендарного гітариста Гарі Мура

6 жовтня о 19.30 в Києві, в готелі Прем’єр-палац, відбудеться прес-конференція з легендарним гітаристом Гарі МУРОМ.

Концерт відбудеться в столиці 7 жовтня. Також музикант відвідає Дніпропетровськ, Харків і Одесу.

Гарі МУР – при звукові цього імені відчуваєш, як душа починає співати, немов його чарівний Les Paul. Сильні емоції, яскраві переживання і меланхолія - все це у віршах його пісень, бездоганному саунді групи і у на диво співучому, але по-чоловічому жорсткому і цілісному звуці гітари, – гітари справжнього Майстра. Музикант світового рівня, що більше тридцяти років тому відкрив гітарну музику «білого блюзу» широкому колу слухачів.

Музика є частиною його самого, його продовженням, - його життям, емоціями, а тому щира і глибока, і діє так гіпнотично на всіх нас.

Гарі МУР – це один з найбільш відомих і улюблених слухачами нашої земної кулі гітарист. На початку своєї творчої кар`єри він був учасником декількох знаменитих рок-бендів (серед яких - Thin Lizzy, Colosseum II і Skid Row), з якими він працював в 70-ті. Ім`я Гарі МУР стало нині справді бренд-нэймом, а виконавська манера залишається абсолютно впізнанною і неповторною, незалежно від того, чи грає метр хард-рок, метал, романтичні балади або такий улюблений ним блюз.

Still Got The Blues, Empty Rooms, Story Of The Blues, Midnight Blues, The Loner, Out In The Fields, The Wild Frontier і звичайно ж Parisenne Walkways (світовий хіт, який відзначає своє 30–річчя) композиція, в якій віртуозна гра гітариста виявляється повною мірою.

Для акредитації: Відділ реклами, Максим ДУДКО, 067-630-25-02 maxim@konstantind.com

