Родичі загиблих в катастрофі Boeing подадуть в суд на Україну

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на видання Bild am Sonntag. Як заявив газеті Bild am Sonntag адвокат позивачів Ельмар Гімулла, відповідно до норм міжнародного права "кожна держава несе відповідальність за свій повітряний простір, якщо він відкритий для польотів". Якщо держава не в змозі забезпечити безпеку, вона повинна закрити свій повітряний простір, однак у випадку c рейсом МН17 цього зроблено не було.

Адвокат має намір подати позов проти українського уряду в ЄСПЛ протягом двох тижнів. На його думку, сума компенсації в кожному випадку повинна становити не менше 1 млн євро.

Раніше авіакомпанія Malaysia Airlines виплатила родичам загиблих в катастрофі по 5 тис. євро. В даний час розглядається питання про виплату ще по 50 тис. євро.