З початку війни в Україні росіяни перестали вести публічний реєстр поховань.

Попри те, що Росія приховує реальні втрати на війні проти України, у провінційних містах країни-окупанта вже з'являються меморіальні дошки та заходи пам'яті "героїв". В Москві обходяться без офіціозу. Там для "двохсотих" росіян облаштували меморіал, який збільшується неймовірними темпами.

Про це повідомляє проект InformNapalm.

Меморіал "Пантеон захисників Батьківщини" з'явився у підмосковних Митищах у 2013-му році. Спочатку там планували ховати видатних чиновників, військових начальників, громадських діячів, космонавтів та військових, що проявили надзвичайну звитягу.

Елітне кладовище федерального значення розраховане на 40 тисяч поховань. Там поховали легендарного Калашнікова (2013), космонавта Леонова (2019), маршала СРСР Язова (2020) та багато інших генералів з російсько-радянського генштабу.

Формально на "Пантеоні" можна ховати й звичайних військових, що чимось відзначились під час бойових дій. Тому на цьому кладовищі "приземлились" пасажири Іл-20 (2018), який збили над Сирією, й Ту-154 з хором Александрова (2017), що не долетів до Сирії.

Не кожен російський генерал підпадає під критерії для поховання у "Пантеоні". Дозвіл на вічний спочинок там - ознака елітарності.

Станом на минулий рік на "Пантеоні" було приблизно 300 могил, про що свідчать дані на офіційному сайті. Однак з початку війни в Україні реєстр поховань перестав наповнюватися, хоча могили з'являлися одна за одною.

7 червня там поховали ліквідованого в Україні генерал-майора Романа Кутузова - заступника командувача армією, начальника штабу армії, командувача 1-м армійським корпусом ДНР, Героя Росії. Очевидно, що Кутузов заслужив місце на елітному "Пантеоні".

При цьому 6 липня там поховали старшого лейтенанта Максима Єщенко – звичайного командира роти 18-ї гвардійської мотострілецької дивізії 11-го армійського корпусу Балтійського флоту. Очевидно, Єщенка поховали як випускника елітного Московського вищого загальновійськового командного училища.

Знайшлося місце на "Пантеоні" й для капітана спецназа ГРУ Віталія Кокоріна. Він загинув десь в Україні 31-го травня. Кокорін родом з Митищ, де знаходиться кладовище.

На фотографіях могили видно цілу ділянку нових поховань. Зокрема, видно могилу Соколова Дениса Володимировича (02.02.199х-0х.0х.2022), Рижикова Володимира Олеговича, Дьяченка Григорія Михайловича та інших.

Усі ці могили свіжі, оскільки за задумом "Пантеону" всі могили повинні отримати стандартний бюст героя та гранітний монумент.

"Якби на Росії були журналісти, то вони б зацікавились похованням на своїх військових кладовищах. А поки що втрати росіян цікавлять хіба що українських блогерів", - зазначають журналісти.

Як повідомляв УНІАН, втрати російських окупантів в Україні перетнули нову червону лінію і тепер становлять понад 41 тисячу осіб.

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