Путін нібито поспілкувався з дівчинкою із Запорізької області.

Російський президент Володимир Путін знову відзначився огидною поведінкою.

Спілкуючись нібито з маленькою дівчинкою Сашею, яка, за задумом Кремля, мешкає на окупованій частині Запорізької області, Путін раптом поцікавився "урожаєм" її сім'ї.

Взагалі розмова стосувалася новорічних свят. Путін питав, чи подобається Саші Дід Мороз і чим вони там займаються.

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Кілька секунд Путін робив вигляд, що уважно слухає дівчинку, а потім перепитав: "А що тобі найбільше сподобалося?"

"Тебе там чаєм пригощали? Бублики, печиво ... смачно? Мамі і татові передавай вітання. Надішлеш мені, я знаю ви вирощуєте, огірки, помідори ... Огірочків вишлеш? Буду чекати від тебе новорічних подарунків", - сказав Путін.

Путін і діти

Жарти про нібито педофілію Володимира Путіна почали гуляти мережею у зв'язку з його дивною поведінкою щодо дітей. Ще в 2006 році російський президент, прогулюючись територією Кремля, раптом поцілував у живіт "незнайомого" хлопчика Микиту.

Кадри сюжету російської пропаганди відразу ж перетворилися на меми з глузуванням над самим Путіним.

У Путіна є дорослі дочки і онуки, існування останніх він визнав у 2017 році.

У 2020 році, розповідаючи про сім'ю, Путін відзначився новою дивною заявою про "солодких" онуків, образивши російського пропагандиста, який питав про це у нього.

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