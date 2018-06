Українські дипломати відповіли Чубайсу: драматизувати немає підстав

Представництво України при ЄС не бачить підстав драматизувати процес інтеграції українських енергомереж в UCTE.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі Представництва України при ЄС щодо заяв голови правління РАТ “ЄЕС” Анатолія ЧУБАЙСА про бажання України синхронізувати свою енергосистему з UCTE.

“Драматизувати відокремлення Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України від системи СНД немає підстав”, - зазначається у коментарі.

Представництво України при ЄС зазначає, що синхронізація ОЕС України України, яке відбувається спільно з Молдовою, з Союзом з координації передачі електроенергії (UCTE - The Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity) –– є стратегією енергетичного співробітництва України з ЄС.

При цьому, Представництво звертає увагу на те, що, зі свого боку, РАТ «ЄЕС» здійснює аналогічний проект «Дослідження ТЕО щодо синхронізації систем СНД та UCTE». “Йдеться про синхронізацію тієї єдиної електричної мережі колишнього СРСР, якою на сьогодні опікується, зокрема, Електроенергетична рада СНД”, - написано у коментарі.

Представництво України при ЄС звертає увагу на те, що технічно два проекти подібні, але масштаби різні.

“Ідея ЧУБАЙСА– створити єдину синхронну зону електромереж від Владивостока до Лісабона. Глобальні виміри планів Чубайса можна вітати, але реальними вони можуть стати, якщо отримати відповіді на питання: коли, як, хто за це буде платити та відповідати? В цьому коріння проблеми. Якщо є проект, то ви маєте знати, коли він буде завершений. Відповідей на ці питання проект СНД не має”, - йдеться у коментарі Представництва України при ЄС.

При цьому, Представництво вважає, що український проект дає відповіді на ці питання, оскільки він є реально обґрунтованим і створеним на основі набутого протягом років досвіду українських електроенергетиків при успішній синхронізації „Бурштинського острову” з синхронною зоною UCTE.

“Україна не просто адаптує свою систему до європейської, ми маємо намір її синхронізувати з технічно надійними мережами, в яких електроенергією забезпечуються 500 млн. громадян з обсягом споживання в приблизно 2500 TWh. Запорукою успіху компаній-членів Союзу є тісна взаємодія з метою забезпечити у найкращий спосіб переваги роботи об’єднаної електричної системи”, - йдеться у коментарі.

Представництво зазначає, що, безумовно, виконання українського проекту, як і будь-якого іншого, пов’язано з витратами і термінами. Українській проект, зазначається у коментарі, можливо реалізувати поступово і протягом 7-10 років. При цьому, Представництво наголошує, що реалізація цього проекту визначатиме стабільність роботи мереж України, а також технічно безпроблемний експорт надлишкової української електроенергії.

“Саме ці чинники також мають супроводжувати реалізацію проекту СНД. Але там витрати будуть вищими, при тому, що рішення прийматимуться за межами України. На додаток, термін реалізації цього проекту СНД важко навіть передбачити”, - зазначає Представництво України при ЄС.

Разом з тим в коментарі звертається увагу на те, що саме українській проект може і повинен стати частиною синхронізації мереж СНД.

“І саме з України, як ближчої до ЄС і краще підготовленої, слід починати. Раніше і сам А. ЧУБАЙС погоджувався з тим, що створення глобальної синхронної зони повинно відбуватися на основі поступової синхронізації окремих мереж. То чому ж він відкидає такий варіант сьогодні?”, - запитує Представництво.

При цьому, в коментарі зазначається, що А.ЧУБАЙС не скаржиться на аналогічне відокремлення мереж республік Балтії (які до цього часу входять до синхронної зони СНД), а перша з них, Литва, має бути відокремлена вже у 2009 р.

“З нею йтимуть Латвія та Естонія. Україна скористається технічними рішеннями цих відокремлень та буде здатна оптимізувати витрати для реалізації свого проекту синхронізації. В Росії не усім легко усвідомити факт – об’єднання мереж ЄС в єдину енергосистему вже наблизилось до кордонів України та Росії. Перш за все, воно несе з собою сучасний технічний стан передачі електроенергії, а головне - спільну енергетичну безпеку Європи, невід’ємною частиною якої є Україна”, - написано в коментарі.

Представництво України при ЄС зазначає, що в експорті та імпорті електроенергії головне питання полягає в технічних засобах передачі електроенергії з несинхронної зони до синхронної, що можливо лише на основі будівництва вставок постійного струму (ВПС). Витрати на будівництво становлять сотні мільйонів доларів.

“Платить той, на чиїй території встановлені ВПС. Саме А.ЧУБАЙС завжди просував і продовжує відстоювати політику, що масштабний експорт російської електроенергії має проходити через Україну, а відтак ми повинні збудувати ВПС на своїй прикордонній з ЄС території. Російська електроенергія дешевша за європейську у разів 5-6. Як ви гадаєте, хто має розраховувати на отримання прибутку з огляду на цю різницю? Вірно, Росія. При тому, що Україна за свій кошт або російські кредити (ціні яких відома) будувала б ВПС. Не важко передбачити, що все завершиться фінансовим тягарем для українських платників податків”, - наголошується у коментарі.

При цьому, Представництво України при ЄС зазначає, що при входженні України до синхронної зони UCTE та потреб в імпорті української електроенергії Росія має будувати ВПС на своїй території.

“Потребує коментаря і теза щодо економічної невідповідності для України синхронізації своєї мережі з ЄС. Все з точністю до навпаки. В зоні СНД рано чи пізно зіткнуться з проблемою експорту російської електроенергії до ЄС на умовах Москви з відповідним фінансовим тягарем”, - зазначає Представництво України при ЄС.

“У Брюсселі А.ЧУБАЙС публічно визнав прогрес у реформуванні енергетичного сектору України і чітко підкреслив: „В Україні створено реальний ринок”. Проект синхронізації ОЕС України з Союзом з координації передачі електроенергії – це шлях та логічний наступний крок нашого просування до єдиного енергетичного ринку з ЄС”, - завершує свій коментар Представництво України при ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня голова правління РАТ “ЄЕС” А.ЧУБАЙС заявив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, що вважає “безрозсудним” бажання України синхронізувати енергосистему з UCTE. Він висловив переконання в тому, що це бажання диктується виключно політичними, а не економічними інтересами.

При цьому, А.ЧУБАЙС зазначив, що є ряд районів в Україні, енергопостачання яких без Росії неможливе, і є ряд районів ц Росії, постачання яких без України неможливе.

Він висловив переконання в тому, що у разі синхронізації з UCTE, Україні доведеться повністю відрізати всі електричні мережі з Росією, а відтак – позбутися імпортера своєї електроенергії у вигляді Росії.

Мінпаливенерго України прогнозує інтеграцію України в UCTE до 2012 року.

Довідка УНІАН. 4 травня 2006 року Генеральна асамблея об`єднаної енергосистеми Європи (UCTE) у Відні акцептувала спільну заявку України і Молдови про приєднання їх енергосистем до синхронної зони UCTE як до єдиного блоку регулювання.

18 травня 2006 року Міністерство палива і енергетики України і Асамблея UCTE домовилися про створення спеціального технічного комітету (UCTE-Україна) для координації інтеграції об`єднаних енергосистем України в транс`європейські електричні мережі.

Наприкінці грудня 2006 року Україна і оператор UCTE сформували склад робочої групи з координації інтеграції України і Молдови в транс`європейські електричні мережі (Україна-UCTE).

Основна мета роботи групи - вдосконалення технічного рівня енергетики України.

22 квітня 2008 року під час переговорів представників Міністерства палива і енергетики України і Міністерства економіки і торгівлі Молдови сторони підтвердили спільну зацікавленість у швидкій реалізації всіх технічних заходів для приєднання енергосистем Молдови і України до UCTE.