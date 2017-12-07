Одеський губернатор Степанов ініціював внесенние Аккерманської фортеці у Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Руйнування північної стіни Аккерманської фортеці вдалося зупинити, першочергові протиаварійні заходи будуть завершені до кінця 2017 року. Про це повідомив голова Одеської обладміністрації Максим Степанов.

"Всесвітньо відома Аккерманська фортеця руйнувалася божевільними темпами, особливо її північна стіна. На жаль, півстоліття нічого не робилося, щоб цей процес зупинити. Підрядники, які повинні були вести антиаварійні роботи, теж не особливо напружувалися. Тільки казковий пендель і ультиматум змінити підрядника різко оживили роботи на цьому об'єкті, - повідомив Максим Степанов. - Я розраховую, що вже до кінця грудня ми завершимо першочергові заходи на північній стіні. Наш наступний крок – внесення Аккерманської фортеці у Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО".

Глава Одеської обладміністрації доручив управлінню туризму, рекреації і курортів Одеської ОДА в місячний строк розробити пропозиції та проекти документів щодо включення Аккерманської фортеці у Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, та забезпечити реалізацію цих заходів до 31 липня 2019 року.

Аккерманська (Білгород-Дністровська) фортеця - один з найпопулярніших туристичних об'єктів Півдня України. Точна дата початку будівництва Аккерманської фортеці невідома. Більшість істориків засновниками фортеці вважають генуезців, які прийшли до Причорномор'я в XIII столітті.