Гелевей каже, що карантин вихідного дня не є ефективним.

Метро Києва є одним з основних джерел поширення коронавірусу, тому його потрібно зупиняти на вихідних.

Так вважає голова постійної комісії з питань охорони здоров’я й соціального захисту Київради Олег Гелевей, повідомляє Громадське радіо.

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Водночас він додав, що, крім метро, вірус легко підхопити й у чергах та лікарнях. Він зазначив, що карантин вихідного дня не є ефективним.

«Треба зробити великий акцент на рух транспорту в Києві, ефективніше було б у суботу-неділю зупиняти метро. Карантин вихідного дня не ефективний, якби влада хотіла справді перервати ланцюг – то ефективніше було б зробити повний локдаун на тиждень. Він був би більш ефективний, ніж карантин вихідного дня», – зауважив чиновник.

Що відомо про локдаун

Рішення про запровадження в Україні локдауну може бути ухвалене після третіх вихідних "карантину вихідного дня" - тобто 28-29 листопада. Однак щодо цього питання будуть радитися з місцевою владою. Це рішення буде базуватися на темпах зростання захворюваності й заповненості лікарень.

Локдаун може передбачати закриття кордонів країни, введення комендантської години, скасування міжнародного та міжміського транспортного сполучення, закриття закладів освіти, закладів громадського харчування та розваг.

Такі обмеження вже діяли в Україні з середини березня до кінця травня. Тоді влада вдалася до жорсткого карантину, аби підготувати систему охорони здоров’я до напливу хворих на COVID-19. З кінця травня їх почали послаблювати, згодом уряд запровадив адаптивний карантин, котрий нещодавно замінили карантином вихідного дня.

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Автор: УНІАН