Український блогер Дмитро Стужук був серед тих, хто недооцінював COVID-19.

Деякі українські спортсмени, серед них — футболіст Олександр Алієв та боксер Олександр Усик — до останнього не вірили у небезпеку коронавірусу.

Про це йдеться у сюжеті "Українських сенсацій" на каналі 1+1.Читайте такожВ Італії виявили перше зараження "британським" видом коронавірусу

Так, Алієв сказав, що коронавірусна інфекція сильно перебільшена. Усик заявляв про COVID-19: "Люди помирають від туберкульозу, від СНІДу, а тут, бачите, грип".

Український блогер Дмитро Стужук був серед тих, хто недооцінював COVID-19, про це він зізнався чесно у своєму останньому пості у соцмережі.

"Я теж думав, що немає жодного Ковіду, поки сам не захворів. Коронавірус - хвороба не ефемерна й страшна", - писав Стужук.

"COVID-19 вклав такого великого й сильного Дмитра у ліжко у найбільш неочікуваний момент. Йому стало зле під час відпочинку у Туреччині. Далі - повернення до України, лікарня та смерть", - йдеться в сюжеті.

Смерть Стужука від коронавірусу: що відомо

Український блогер Дмитро Стужук помер 16 жовтня від ускладнень, викликаних COVID-19.

Після позитивного тесту на COVID-19 лікарі наполягали на госпіталізації, але чоловік відмовився на користь вдома, коли побачив умови медзакладів у Києві, де лікують інфікованих.

За словами Софії Стужук, колишньої дружини Дмитра, вночі 15 жовтня йому стало зле, його терміново забрали в лікарню. Чоловік перебував у дуже тяжкому стані, в реанімації, без свідомості. Спочатку він впав у кому, потім пережив клінічну смерть, після чого його серце зупинилося.

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Автор: Ольга Робейко