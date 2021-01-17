Сексапільна кохана Валерія Бондара опублікувала пікантні світлини.

Дар'я Савіна, обраниця захисника донецького "Шахтаря" Валерія Бондаря, оприлюднила в Instagram кадри зі своєї нової фотосесії.

На знімках журналістка-модель постала у цікавому вбранні: вона зробила свій лук з джинсів та піджаку, який привідкрив її оголений бюст. Всі фото були зроблені на чорно-білу плівку.

Нагадаємо, Савіна зустрічається з чемпіоном світу з футболу Бондарем вже півроку. До цього в неї був роман з нападником "Динамо" Владиславом Супрягою.

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Автор: Budrin Artem