Telegram – головний конкурент WhatsApp в області застосунків для обміну миттєвими повідомленнями. У боротьбі за цільову аудиторію розробники всіляко намагаються напічкати свої месенджери різноманітними функціями, яких немає у конкурентів.

Днями команда Telegram випустила дуже корисне й актуальне, як ніколи, нововведення. Тепер в месенджер можна буде заходити, не побоюючись випадково прочитати сюжет нового Спайдермена, Матриці, а то й ще чогось серйознішого.

Для початку трохи матчастини: спойлери – це будь-яка інформація, про яку не хотілося б дізнатися передчасно. Припустимо, в прокат виходить новий довгоочікуваний фільм і ви не хочете зіпсувати враження, йдучи в кінотеатр, знаючи чим все закінчиться.

Давним-давно ще на форумах придумали теги, які б маскували текст. Відкриваєш повідомлення або сторінку, а уривок прихований. Якщо клацнути на нього – можна було дізнатися, про що там написано. Але якщо ні, то ніби як я нічого і не дізнався. У підсумку тих, хто спойлерить, ненавиділи і зневажали.

Як приховати спойлери в Telegram:

Виділіть певний текст, який ви хочете приховати;

Нарівні з "Выбрать все" і "Вырезать" з'явиться пункт "Скрытый";

Для того, щоб одержувач прочитав "спойлерний" фрагмент, йому потрібно буде натиснути на цю область самостійно;

Весь процес супроводжується анімованим фоном з падаючими сніжинками.

Нововведення вже доступне на Android і бета-версії Телеграма для комп'ютерів. Реліз на iOS, скоріш за все, не змусить себе довго чекати.

Нововведення вже доступне на Android і бета-версії Телеграма для комп'ютерів. Реліз на iOS, скоріш за все, не змусить себе довго чекати.

