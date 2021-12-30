Telegram – головний конкурент WhatsApp в області застосунків для обміну миттєвими повідомленнями. У боротьбі за цільову аудиторію розробники всіляко намагаються напічкати свої месенджери різноманітними функціями, яких немає у конкурентів.
Днями команда Telegram випустила дуже корисне й актуальне, як ніколи, нововведення. Тепер в месенджер можна буде заходити, не побоюючись випадково прочитати сюжет нового Спайдермена, Матриці, а то й ще чогось серйознішого.
Для початку трохи матчастини: спойлери – це будь-яка інформація, про яку не хотілося б дізнатися передчасно. Припустимо, в прокат виходить новий довгоочікуваний фільм і ви не хочете зіпсувати враження, йдучи в кінотеатр, знаючи чим все закінчиться.
Давним-давно ще на форумах придумали теги, які б маскували текст. Відкриваєш повідомлення або сторінку, а уривок прихований. Якщо клацнути на нього – можна було дізнатися, про що там написано. Але якщо ні, то ніби як я нічого і не дізнався. У підсумку тих, хто спойлерить, ненавиділи і зневажали.
Як приховати спойлери в Telegram:
- Виділіть певний текст, який ви хочете приховати;
- Нарівні з "Выбрать все" і "Вырезать" з'явиться пункт "Скрытый";
- Для того, щоб одержувач прочитав "спойлерний" фрагмент, йому потрібно буде натиснути на цю область самостійно;
- Весь процес супроводжується анімованим фоном з падаючими сніжинками.
Нововведення вже доступне на Android і бета-версії Телеграма для комп'ютерів. Реліз на iOS, скоріш за все, не змусить себе довго чекати.
Раніше ми розповідали про цікавий застосунок для смартфонів DM Me – All your Chats in One App. Це своєрідний хаб для месенджерів, що дозволяє одночасно спілкуватися у Viber, WhatsApp та Telegram, а також використовувати повідомлення SMS.