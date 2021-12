Такі повідомлення будуть розмиватися.

Команда Telegram працює над новою корисною функцією. В месенджері запровадять захист від спойлерів – це дозволить не дізнатися чогось про фільм або серіал завчасно.

Про це пише Android Police.

Функція з'явиться у вигляді вибору формату тексту. Нарівні з "жирним" і "курсивом" з'явиться пункт "Спойлер". У такому разі прихований текст буде "заблюреним", а одержувач зможе прочитати його тільки при натисканні на повідомлення. Виглядає так:

Читайте такожTelegram не запускається чи вилітає після оновлення: що робитиОчікується, що можливість зазначати текст як спойлер з'явиться в Telegram-каналах, а пізніше і особистих повідомленнях та групових чатах.

Коли функція запрацює для всіх, невідомо, але, скоріш за все, її вихід не змусить на себе довго чекати. Можливо, вже в скорому оновленні 8.4 на Android і iOS.

Раніше УНІАН вже розповідав про цікавий застосунок для смартфонів DM Me – All your Chats in One App. Це своєрідний хаб для месенджерів, що дозволяє одночасно спілкуватися в Viber, WhatsApp і Telegram, а також використовувати повідомлення SMS.

Вас також можуть зацікавити новини: