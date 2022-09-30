У Миколаївськфй області є влучання БПЛА в місті та об’єкт інфраструктури в області.

Одеса та Миколаїв сьогодні ввечері під ударом іранських дронів-камікадзе, які запускає Росія.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Одеська область. Силами ППО над морем збито в безпосередній близькості до м. Одеса 3 БПЛА. В небі ще залишаються ворожі безпілотники. Іде бойова робота", - зазначив він.

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У Миколаївській області є влучання БПЛА в місті та об’єкт інфраструктури в області.

"На місті працюють рятувальники та екстрені служби. Залишайтеся в укриттях!", - закликав Тимошенко.

Обстріли Миколаєва: внаслідок сьогоднішнього удару загинули люди

У Миколаєві внаслідок вибуху в районі зупинки громадського транспорту є жертви.

Російські окупанти використали касетні снаряди, повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.

"Вибух в районі зупинки громадського транспорту. Касетні снаряди. Є жертви. Працюють усі служби. Деталі потім", - заявив Сєнкевич.

Водночас, згідно його попередніх повідомлень, у місті з 17:29 до 18:06 тривала повітряна тривога.

Очільниця Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва повідомила, що внаслідок ворожого обстрілу загинули 2 особи, а 12 - поранені.

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