Окупанти вдарили по транспортній інфраструктурі та приватному підприємству.

Російські окупанти сьогодні завдали 15 ударів по Харкову, є загиблі та поранені. Про це повідомили керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, а також мер Харкова Ігор Терехов.

"За попередніми даними, пʼять цивільних людей постраждали",- написав Синєгубов у Telegram.

Він наголосив, що удари були по об’єктах цивільної інфраструктури. "Як завжди, виключно цивільна інфраструктура", - зазначає Синєгубов.

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Керівник Харківської ОВА повідомив, що також окупанти вдарили по Золочеву, щонайменше двоє постраждалих.

Він зазначає, що медики надали допомогу ще двом постраждалим внаслідок ворожих обстрілів у Люботині.

Водночас мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти вдарили по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста.

Згодом він додав, що ще один удар прийшовся по приватному підприємству. "За попередньою інформацією там один загиблий, шестеро поранених, місцезнаходження ще трьох неможливо встановити через велику пожежу", - написав Терехов. Згодом він повідомив, що на місці удару ворожої ракети виявлено тіло ще одного загиблого. Іще одна людина поранена - забрала швидка.

Синєгубов уточнив, шо підприємство, по якому вдарили окупанти, займається звичайним друком. Є загорання цеху з папером.

Оновлено 12.05. Синєгубов повідомив, що за попередніми даними, внаслідок удару по Харкову чотири людини загинули, місцезнаходження ще двох осіб встановлюють.

Він зазначив, що армія РФ завдала щонайменше 15 ударів по місту.

Удари РФ по Харкову та області

19 травня Росія завдала ракетного удару по базі відпочинку у селі Черкаська Лозова Харківської області. внаслідок удару п’ять осіб загинули та щонайменше шістнадцять людей отримали поранення. серед загиблих - вагітна жінка.

Серед постраждалих є 8-річна дитина, яка отримала легкі тілесні ушкодження, а також працівник поліції та фельдшер швидкої допомоги, які потрапили під повторний обстріл, коли надавали допомогу на місці влучання.

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