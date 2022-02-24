Зараз вирішується питання не лише майбутнього України, зазначив очільник парламенту.

Народні депутати, які покинуть територію України, вважатимуться зрадниками.

Про це сказав голова ВР Руслан Стефанчук.

"Я вас прошу - всі народні депутати залишаються в Києві", - зазначив він.

За його словами, за необхідності нардепи повинні бути готові негайно зібратися у визначеному місці у визначений час і працювати. "Хто поїхав, той зрадник", - наголосив Стефанчук. Він також закликав голів фракцій на консультації.

"За тривогою підняті всі сили нашої держави. Усі думки і молитви зараз – із нашими солдатами", - написав він у Facebook.

Він закликав громадян залишатися вдома, подбати про своїх близьких, попередити їх про те, що відбувається.

"Зараз вирішується питання не тільки про майбутнє України, але й про те, яким буде життя в Європі. Від того, як світ відповість на цю агресію, залежить і глобальна безпека. Чим потужніше буде реакція цивілізованих країн - тим швидше може бути відновлений мир. Агресор повинен заплатити за свої дії", - додав Стефанчук.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили Росію надати "республікам" військову допомогу.

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