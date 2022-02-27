Це може стати переломним моментом у війні.

Латвія готова давати на Заході прихисток російським солдатам, які відмовляться використовувати зброю проти України.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в Telegram-каналі.

"Латвійці готові давати на Заході притулок російським солдатам, які відмовилися використовувати зброю проти України. Приймати їх у себе будуть країни, які не беруть участі в поставках зброї для української армії", - написав Геращенко.

На його думку, це може стати переломним моментом.

"Російські війська деморалізовані. Вони не хочуть воювати. Можливість виїхати жити в Європу для них - це питання виживання", - підкреслив радник міністра.

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