Подробиці події поки невідомі.

Вранці в понеділок, 7 березня, окупований Луганськ прокинувся від потужного вибуху.

Як повідомила низка Телеграм-каналів, у місті вибухнула нафтобаза. Вона вже кілька років не працює.

"У "ЛНР" кілька хвилин тому підірвали, попередньо, нафтобазу. Повідомляється, що вона вже кілька років припинена", - першим повідомив Телеграм-канал "Украина сейчас".

Нагадаємо, з самого ранку 7 березня окупанти вдарили по Миколаєву з реактивних систем залпового вогню. Відповідну інформацію "Суспільне" повідомило орієнтовно після 5:15 за Києвом.

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