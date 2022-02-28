Українські прапори вивішують на колонах російської військової техніки.

З метою введення в оману агресор використовує державну символіку України.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Українські прапори вивішують на колонах російської військової техніки. Такі випадки помічені у н.п. Перемога, Нова Басань Київської області, на автодорозі Красностав – Ніжин Чернігівської області. Крім того, зафіксовані випадки, коли противник вивішує білий прапор на своїй техніці нібито для того, щоб здатись. Проте після наближення до українських позицій ворог починає відкривати вогонь на ураження", - зазначив він.

За словами Залужного, такі дії противника є черговим підлим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права.

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