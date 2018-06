У ЄС не погодять механізм щодо блокування "безвізу" цього тижня - ЗМІ

Рішення щодо механізму призупинення безвізового режиму, який необхідний для розблокування прогресу щодо безвізу для України з країнами ЄС, не буде прийнято на цьому тижні. Про це на своїй сторінці у Twitter написав кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк.

Згідно з його повідомленням, цього тижня слід чекати лише технічних переговорів між Радою Євросоюзу та Європарламентом.

Читайте такожУкраїна виконала на 200% умови щодо безвізового режиму – депутат Європарламенту

«Наразі видається, що цього тижня будуть лише технічні переговори між Радою ЄС і Європарламентом щодо механізму призупинення, рішення прийняте не буде», - написав він.

At the moment it seems like it only will be tech talks between EP & council on susp mech this week and no deal. #Georgia#Ukraine#Kosovo