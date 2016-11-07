У ЄС не погодять механізм щодо блокування "безвізу" цього тижня - ЗМІ

Рішення щодо механізму призупинення безвізового режиму, який необхідний для розблокування прогресу щодо безвізу для України з країнами ЄС, не буде прийнято на цьому тижні. Про це на своїй сторінці у Twitter написав кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк.

Згідно з його повідомленням, цього тижня слід чекати лише технічних переговорів між Радою Євросоюзу та Європарламентом.

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«Наразі видається, що цього тижня будуть лише технічні переговори між Радою ЄС і Європарламентом щодо механізму призупинення, рішення прийняте не буде», - написав він.

At the moment it seems like it only will be tech talks between EP & council on susp mech this week and no deal. #Georgia#Ukraine#Kosovo — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 7 ноября 2016 г.

Мова йде про так званий процес «тріалогу», на якому інституції ЄС повинні прийняти рішення щодо нового механізму.

Раніше, заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль висловила сподівання, що що внесення до порядку денного Європейського парламенту питання можливості запровадження безвізового режиму України з ЄС може відбутися після 7 листопада.

"Це питання пов'язано з тим, що в Європейському Союзі, а саме між інституціями Європейського Союзу продовжуються дуже важкий і довгий діалог щодо механізму припинення безвізового режиму", - сказала заступник міністра, коментуючи відсутність у порядку денному Європарламенту питання розгляду можливості запровадження безвізу з Україною в листопаді.

При цьому вона висловила переконання, що процес щодо запровадження механізму припинення безвізового режиму наближається до логічного завершення. "Принаймні вони прийняли рішення щодо трьохступеневого механізму призупинення дії безвізового режиму, і зараз основне питання полягає в тому, хто на якому етапі буде приймати рішення, і хто буде головним", - зазначила Зеркаль.