На думку експерта, третина населення України вже перехворіла на COVID-19 і не вразлива до нього.

Зниження захворюваності коронавірусом може відбутися ще до квітня, а до літа епідемія вщухне.

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Як повідомляють "Факти", такий прогноз зробила завідувач відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського доктор медичних наук, професор Алла Мироненко.

"Думаю, зниження захворюваності відбудеться і раніше квітня, а до літа епідемія вщухне. Восени, сподіваюся, це вже буде звичайний респіраторний вірус, який частіше вражає дітей. Якщо вони "познайомляться" з вірусом в дитинстві, то у них виробиться імунітет. При наступній зустрічі може боліти горло, виникнути нежить, кашель, але ніхто не помре. Відомо шість коронавірусів, які нічим особливо не відрізняються від тих, що викликають звичайні ГРВІ», - зазначила експерт.

За словами Мироненко, хоча офіційно в Україні вже більше мільйона підтверджених випадків COVID-19, фактично це число можна сміливо помножити на три.

"Більш того, вважаю, що відсотків 30-35 населення точно перехворіли і вже несприйнятливі до коронавірусу», - уклала вона.

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Автор: Дмитро Захаров