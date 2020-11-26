Експертка порівняла епідемію COVID-19 з грипом.

Пік захворюваності з COVID-19 може настати вже у грудні.

Про це в інтерв’ю Обозреватель розповіла епідеміолог Світлана Доан.

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Вона порівняла темпи поширення вірусу зі статистикою сезонних епідемій грипу.

«На коронавірус почали хворіти досить рано», – констатувала Доан.

При цьому спадатиме хвиля недуги вже після новорічних й різдвяних свят.

«Традиційно, у цей період завжди знижується захворюваність. Так, люди зустрічаються, спілкуються, але діти не ходять до школи та не розносять інфекцію. Тому тижневі свята на Новий рік і Різдво, як правило, давали меншу кількість випадків зараження грипом. З коронавірусом може бути те ж», – відповіла Доан.

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Автор: УНІАН