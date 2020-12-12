В Україні продовжують працювати над ввезенням необхідного холодильного обладнання "у найкоротші терміни".

Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19.

Про це у Facebook написав головний санлікар країни Віктор Ляшко.

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«Тепер, додатково до запланованих закупівель вакцини за бюджетні кошти, Україна вже 100% отримає понад 8 мільйонів доз вакцини безкоштовно. Шприци для ін’єкцій також», – пояснив Ляшко.

Він зазначив, що наразі в Україні продовжують працювати над ввезенням необхідного холодильного обладнання «у найкоротші терміни».

До процесу логістики залучать державне підприємство «Укрвакцина» і приватні компанії – для забезпечення доступу до обладнання для ультрахолодного зберігання, із температурним режимом -60/-80 градусів.

Вакцина від коронавірусу в Україні:

18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізніше у відомстві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.

В.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузін повідомив, що Україна може отримати першу партію вакцини від COVID-19 в середині або кінці січня 2021 року.

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Автор: УНІАН