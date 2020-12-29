Протягом останнього тижня відзначали істотне зниження кількості нових випадків коронавірусу в Україні.

Згідно з прогнозом науковців з Національної академії наук України, число нових випадків зараження коронавірусом на добу в країні продовжить знижуватися, а в перші дні січневого локдауну впаде нижче чотирьох тисяч на добу.

Відповідний документ, з прогнозом розвитку епідемії коронавірусу в Україні з 28 грудня по 11 січня оприлюднено на сайті НАНУ.

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Протягом останнього тижня відзначали істотне зниження кількості нових випадків коронавірусу в Україні. Репродуктивне число SARS-CoV-2 в країні знизилося до 0,88, а в перші дні зимового локдауну, який почнеться 8 січня, прогнозує ще більш стрімке зниження поширення вірусу, до менш ніж 4 тисяч нових випадків на добу.

Однак слід враховувати, що на статистику зниження темпів поширення вірусу міг вплинути і додатковий державний вихідний минулого тижня, 25 грудня. Після вихідних статистичні дані зазвичай показують менші цифри.

При цьому, згідно з прогнозом науковців, в середньому нова кількість інфікованих коронавірусом на добу в Україні в проміжок з 29 грудня по 4 січня буде в межах 7300-8200, а в дні з 5 по 11 січня впаде до 6200-7300. Водночас смертність з причин, пов'язаних з коронавірусом, зберігає свою динаміку, до 2 %. Середній вік пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19 значно зріс за останні тижні.

"Слід зазначити, що похибка прогнозів значно зростає зі збільшенням інтервалу прогнозування, тому до отриманих результатів необхідно ставитися обережно", - попередили в Академії.

Нагадаємо, у ВООЗ попередили про подальші мутації та нові штами коронавірусу. Представники ВООЗ продовжують уважно стежити за новими штамами вірусу.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: УНІАН