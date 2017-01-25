Окупанти вирішили боротися за "скіфське золото": подали апеляцію на рішення суду Амстердама
Музеї окупованого Криму подали до окружного суду Амстердама апеляційну скаргу на раніше прийняте ним рішення повернути Україні колекцію "скіфського золота".
Про це заявила так званий "міністр культури" Аріна Новосельська на зустрічі, передає ТАСС.
"Подана апеляційна скарга. Дуже сподіваємося, що буде прийнято правильне політичне рішення", - заявила представник окупаційної влади півострова.
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Як повідомляв УНІАН, окружний суд Амстердама постановив, що колекція скіфського золота кримських музеїв, яка виставлялася в музеї Алларда Пірсона, повинна бути повернена Україні, а не в окупований Росією Крим.
Конфлікт навколо експонатів кримських музеїв виник через окупацію Криму Росією. Саме в той час експонати перебували на виставці в Амстердамі. Після завершення виставки нідерландська сторона, незважаючи на надані раніше гарантії, заявила про неможливість повернення кримських експонатів Національного музею історії України, мотивуючи свою відмову можливими претензіями з боку кримських музеїв.