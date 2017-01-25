Окупанти вирішили боротися за "скіфське золото": подали апеляцію на рішення суду Амстердама

Про це заявила так званий "міністр культури" Аріна Новосельська на зустрічі, передає ТАСС.

"Подана апеляційна скарга. Дуже сподіваємося, що буде прийнято правильне політичне рішення", - заявила представник окупаційної влади півострова.

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Як повідомляв УНІАН, окружний суд Амстердама постановив, що колекція скіфського золота кримських музеїв, яка виставлялася в музеї Алларда Пірсона, повинна бути повернена Україні, а не в окупований Росією Крим.

Конфлікт навколо експонатів кримських музеїв виник через окупацію Криму Росією. Саме в той час експонати перебували на виставці в Амстердамі. Після завершення виставки нідерландська сторона, незважаючи на надані раніше гарантії, заявила про неможливість повернення кримських експонатів Національного музею історії України, мотивуючи свою відмову можливими претензіями з боку кримських музеїв.