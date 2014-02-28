МЗС Литви викликало посла Росії для розмови про Крим
12:38, 28 лютого 2014Політика
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МЗС Литви 28 лютого викликає посла Росії у зв'язку з кризою в Кримському регіоні України.
Литва зацікавилася російськими військовими на території Криму / REUTERS
«Сьогодні ми викличемо посла Росії, щоб він пояснив позицію своєї країни», - цитує міністра закордонних справ Литви Лінаса Лінкявічюса ru.delfi.lt.
Він зазначив, що Литва добиватиметься включення питання про кризу в Кримському регіоні України до порядку денного Ради безпеки ООН.
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«Місії дано доручення використовувати всі можливості, щоб питання про ситуацію з безпекою на Україні було включене до порядку денного Ради безпеки ООН», - сказав Лінкявічюс.
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