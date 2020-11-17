Салат з грибами маринованими / фото ua.depositphotos.com

Мариновані гриби - прекрасний компонент для ситних і різноманітних салатів. Їх пікантний смак з легкою кислинкою робить цей інгредієнт "королем" страви. Мариновані гриби в салаті можна доповнити зеленню, овочами, м'ясними продуктами або сиром - таких рецептів багато. Цей салат стане прикрасою вашого столу і урізноманітнить святкове меню.

Салат з маринованими грибами і пекінською капустою

Мариновані гриби салат рецепти / фото YouTube-канал "Сімейні рецепти»
  • 2 яйця.
  • 200 г маринованих печериць.
  • 1 цибулина.
  • 1 невеликий качан пекінської капусти.
  • 3 гілочки кропу або петрушки.
  • Сіль і перець.
  • 50 г майонезу.

Яйця відварити круто, дрібно нарізати. Печериці нарізати на четвертинки, цибулю - півкільцями. Пекінську капусту нашаткувати. Капусту змішати з майонезом, викласти в формувальне кільце на тарілку. Зверху викласти яйця, гриби, цибулю, посипати зеленню.

Салат з маринованими грибами, виноградом і куркою

Святкові салати з маринованими печерицями / фото сookinglight.com
  • 150 г курячого філе або шинки.
  • 5 яєць.
  • 120-150 г маринованих печериць.
  • 150 г винограду.
  • 80 г майонезу.
  • 30 мл молока.
  • 1 чайна ложка гірчиці.
  • Сіль і перець.

Курку і яйця відварити до готовності, остудити і нарізати. Печериці нарізати скибочками, ягоди винограду розрізати навпіл і видалити кісточки. Курку і яєчні білки нарізати невеликими кубиками, а жовтки розім'яти виделкою з майонезом, молоком і гірчицею.

У миску викласти мариновані гриби, курку, яєчні білки і виноград. Заправити соусом з жовтками і майонезом, посолити і перемішати.

Салат з маринованими печерицями, шинкою і сиром

Салати з маринованими печерицями на свято / фото ua.depositphotos.com
  • 2 картоплини.
  • 2 моркви.
  • 3 яйця.
  • 100 г шинки.
  • 200 г маринованих печериць.
  • 1 пучок зеленої цибулі.
  • 100 г плавленого сиру.
  • Майонезний соус.
  • Кілька гілочок зелені.

Картоплю, моркву і яйця відварити до готовності і остудити. Шинку і гриби нарізати невеликими шматочками. Шинку і гриби нарізати скибочками, цибулю дрібно порубати. Картоплю, яйця, моркву і сир натерти на крупній тертці. 

На тарілку покласти кулінарне кільце. Викласти шарами картоплю, цибулю, сир, гриби, шинку, моркву і яйця. Кожен шар крім останнього трохи змастити майонезом. Зверху прикрасити зеленню.

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Автор: Катерина Пулатова