Прості апетитні салати для свята.

Мариновані гриби - прекрасний компонент для ситних і різноманітних салатів. Їх пікантний смак з легкою кислинкою робить цей інгредієнт "королем" страви. Мариновані гриби в салаті можна доповнити зеленню, овочами, м'ясними продуктами або сиром - таких рецептів багато. Цей салат стане прикрасою вашого столу і урізноманітнить святкове меню.

Салат з маринованими грибами і пекінською капустою

2 яйця.

200 г маринованих печериць.

1 цибулина.

1 невеликий качан пекінської капусти.

3 гілочки кропу або петрушки.

Сіль і перець.

50 г майонезу.

Яйця відварити круто, дрібно нарізати. Печериці нарізати на четвертинки, цибулю - півкільцями. Пекінську капусту нашаткувати. Капусту змішати з майонезом, викласти в формувальне кільце на тарілку. Зверху викласти яйця, гриби, цибулю, посипати зеленню.

Салат з маринованими грибами, виноградом і куркою

150 г курячого філе або шинки.

5 яєць.

120-150 г маринованих печериць.

150 г винограду.

80 г майонезу.

30 мл молока.

1 чайна ложка гірчиці.

Сіль і перець.

Курку і яйця відварити до готовності, остудити і нарізати. Печериці нарізати скибочками, ягоди винограду розрізати навпіл і видалити кісточки. Курку і яєчні білки нарізати невеликими кубиками, а жовтки розім'яти виделкою з майонезом, молоком і гірчицею.

У миску викласти мариновані гриби, курку, яєчні білки і виноград. Заправити соусом з жовтками і майонезом, посолити і перемішати.

Салат з маринованими печерицями, шинкою і сиром

2 картоплини.

2 моркви.

3 яйця.

100 г шинки.

200 г маринованих печериць.

1 пучок зеленої цибулі.

100 г плавленого сиру.

Майонезний соус.

Кілька гілочок зелені.

Картоплю, моркву і яйця відварити до готовності і остудити. Шинку і гриби нарізати невеликими шматочками. Шинку і гриби нарізати скибочками, цибулю дрібно порубати. Картоплю, яйця, моркву і сир натерти на крупній тертці.

На тарілку покласти кулінарне кільце. Викласти шарами картоплю, цибулю, сир, гриби, шинку, моркву і яйця. Кожен шар крім останнього трохи змастити майонезом. Зверху прикрасити зеленню.

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Автор: Катерина Пулатова