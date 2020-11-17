Мариновані гриби - прекрасний компонент для ситних і різноманітних салатів. Їх пікантний смак з легкою кислинкою робить цей інгредієнт "королем" страви. Мариновані гриби в салаті можна доповнити зеленню, овочами, м'ясними продуктами або сиром - таких рецептів багато. Цей салат стане прикрасою вашого столу і урізноманітнить святкове меню.
Салат з маринованими грибами і пекінською капустою
- 2 яйця.
- 200 г маринованих печериць.
- 1 цибулина.
- 1 невеликий качан пекінської капусти.
- 3 гілочки кропу або петрушки.
- Сіль і перець.
- 50 г майонезу.
Яйця відварити круто, дрібно нарізати. Печериці нарізати на четвертинки, цибулю - півкільцями. Пекінську капусту нашаткувати. Капусту змішати з майонезом, викласти в формувальне кільце на тарілку. Зверху викласти яйця, гриби, цибулю, посипати зеленню.
Салат з маринованими грибами, виноградом і куркою
- 150 г курячого філе або шинки.
- 5 яєць.
- 120-150 г маринованих печериць.
- 150 г винограду.
- 80 г майонезу.
- 30 мл молока.
- 1 чайна ложка гірчиці.
- Сіль і перець.
Курку і яйця відварити до готовності, остудити і нарізати. Печериці нарізати скибочками, ягоди винограду розрізати навпіл і видалити кісточки. Курку і яєчні білки нарізати невеликими кубиками, а жовтки розім'яти виделкою з майонезом, молоком і гірчицею.
У миску викласти мариновані гриби, курку, яєчні білки і виноград. Заправити соусом з жовтками і майонезом, посолити і перемішати.
Салат з маринованими печерицями, шинкою і сиром
- 2 картоплини.
- 2 моркви.
- 3 яйця.
- 100 г шинки.
- 200 г маринованих печериць.
- 1 пучок зеленої цибулі.
- 100 г плавленого сиру.
- Майонезний соус.
- Кілька гілочок зелені.
Картоплю, моркву і яйця відварити до готовності і остудити. Шинку і гриби нарізати невеликими шматочками. Шинку і гриби нарізати скибочками, цибулю дрібно порубати. Картоплю, яйця, моркву і сир натерти на крупній тертці.
На тарілку покласти кулінарне кільце. Викласти шарами картоплю, цибулю, сир, гриби, шинку, моркву і яйця. Кожен шар крім останнього трохи змастити майонезом. Зверху прикрасити зеленню.
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