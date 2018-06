Yahoo шукає нових директорів

Інтернет-компанія Yahoo після призначення новим гендиректором Скотта Томпсона (Scott Thompson) шукає нових членів у свою раду директорів, повідомляє Reuters з посиланням на інформовані джерела.



Президент електронної платіжної системи PayPal Томпсон був призначений главою Yahoo в середу. Його попередниця Керол Бартц була звільнена у вересні, і відтоді посада гендиректора компанії залишалася вакантною. Причиною звільнення 63-річної Бартц, на думку аналітиків, стала втрата частки на ринках інтернет-пошуку і реклами, а також відсутність інноваційних рішень і недооцінка конкурентів.



У п'ятницю Yahoo заявила, що Томпсон може отримати за підсумками 2012 року до 27 мільйонів доларів компенсації за перехід в компанію. У цю суму входить 1 мільйон доларів базового річного окладу і максимальний бонус за рік у розмірі 2 мільйонів доларів. Ще 24 мільйони доларів Томпсон отримає у формі одноразових грантів і бонусів у формі акцій і готівкових коштів.



Під керівництвом Томпсона Yahoo почне шукати заміну деяким членам ради директорів, пише Reuters. За даними The Wall Street Journal, компанія найняла рекрутингову фірму Heidrick & Struggles International для допомоги в пошуках потенційних директорів, а з боку Yahoo цей процес буде контролювати одна з директорів Петті Харт (Patti Hart).



Компанія відмовилася офіційно прокоментувати цю інформацію. Раніше Томпсон зазначав, що давати будь-які коментарі щодо кадрових перестановок або змін в раді директорів передчасно.



Робота ради директорів раніше викликала різку критику з боку акціонерів. У вересні нью-йоркський хедж-фонд Third Point LLC, що володіє 5,2% акцій Yahoo, закликав до відставки низки членів ради директорів, звинувачуючи їх в "серйозних управлінських помилках" і "знеціненні" компанії.



Компанія Yahoo Inc. була заснована аспірантами Стенфордського університету Девідом Філо і Джері Янгом в січні 1994 року (на чотири з половиною роки раніше Google), зауважує РІА "Новости". Yahoo володіє другою за популярністю в світі пошуковою системою і низкою інтернет-сервісів, наприклад, фотохостинг Flickr. До ради директорів Yahoo входять дев'ять осіб, включаючи голову Роя Бостока, співзасновника компанії Джеррі Янга, представників IT-компаній Hewlett-Packard і Intuit.